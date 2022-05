Commemorazione Falcone, una poesia in siciliano per ricordare le stragi del ‘92

Noi abbiamo scelto di farlo anche con una poesia in dialetto siciliano. Quella di Corrada Gambino, una nostra lettrice, che ci ha inviato i suoi versi a quel tragico periodo per la Sicilia e per la democrazia del nostro Paese.

A me terra

Iu appi na furtuna troppu bedda

Di nasciri nta na isola ca pari na stidda

Runni u mari e’ granni e azzurru

E u cielu è sempri sirenu e prufunnu

Tanta è a storia, tanti genti nni conquistarunu

E tanti monumenti nni lassarunu

E a talialli veni tanta genti

E anche siddu belli sunnu decadenti

Ma mmenzu a tanti biddizzi

na macchia nni nfanga cu tanta tristizza

Un nomu particolari avi sta malatia

Si chiama mafia anchi ppi mmia

Tanti si misiru pi livalla

Soprattuttu du giudici chi travagghiarunu spalla cu spalla

I loro nomi i canuscinu tutti

E il loro lavoro portò beddi frutti

Avianu idee e ficiru cosi giniali

Smantellaru coschi e arritarunu criminali

E quannu erano a buon puntu

L’ammazzaru e finiu lu cuntu

A maggio cu na bumma nta l’autosrata

morì Falcone e tutta a so squatra

E a luglio fu a vota i Borsellino

Sutta a casa di so matri si compretò u so distinu.

A loro morti però un fu vana

Picchì s’addumò na scintilla sana

U nu sacciu siddu un jornu la piaga guarirà

Nuatri però ci mittemu a nostra volontà.