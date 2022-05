Monreale, 56mila euro per loculi e infrastrutture cimiteriali

I fondi si riferiscono a un contributo statale per le regioni del Mezzogiorno pari fino a 75 milioni

MONREALE, 23 maggio – Alla fine dovrebbe essere di circa 225mila euro il totale del contributo statale erogato alla cittadina normanna già dal 2020. Un finanziamento che dovrebbe concludersi appunto nel 2023. Monreale potrà godere anche per quest'anno di ben 56mila euro da destinare alla realizzazione di opere riguardanti la riqualificazione e il miglioramento del cimitero monumentale.

Con la delibera emanata dalla Giunta comunale giusto venerdì scorso, si è scelto dunque di destinare le somme spettanti all'ente in opere che fossero in grado di aumentare la fruibilità del cimitero comunale monumentale, ponendo in particolar grande attenzione alla realizzazione di nuovi loculi – esattamente come avvenuto per i contributi dei due anni precedenti. Quanto al finanziamento, nello specifico si fa riferimento alla legge del 27 dicembre 2019, recante ''Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022'', il cui comma 311 dell'articolo 1 ha previsto – come detto – per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 l'assegnazione ai comuni situati il alcune regioni, tra cui la Sicilia, di contributi pari addirittura a 75 milioni di euro, la cui destinazione è specificamente riferita al settore delle infrastrutture sociali.

Il dipartimento per le politiche di coesione disporrà l'erogazione delle risorse finanziate per una prima quota, pari al 50 per cento, previa aggiudicazione dei lavori per i nuovi loculi, e per una seconda quota sulla base dei costi realizzati, fino al 40 per cento. Il saldo verrà concesso alla trasmissione di collaudo o di esecuzione.