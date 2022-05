Monreale, a Casa Cultura il secondo incontro sull’inclusione

L’iniziativa si è tenuta su input dell’associazione Con.Vi.Vi. l’Autismo

MONREALE, 25 maggio – Dopo un primo incontro organizzato l’1 aprile scorso in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, fortemente voluto dall’associazione CON.VI.VI. l’Autismo, dal suo Presidente Loredana Chiamone e dal consigliere comunale Santina Alduina ieri pomeriggio si è svolto il secondo appuntamento.

L’evento ha trovato ampio consenso e sostegno nell’amministrazione comunale e nell’assessore Letizia Sardisco. Il sindaco, Alberto Arcidiacono, intervenuto all’incontro, ha ribadito la necessità di dare concreta realizzazione ad attività tali da rendere l’inclusione “reale” e non più un concetto astratto. Il pomeriggio, coordinato da Daniela Balsano, ha visto la partecipazione di Claudia Mellina, neuropsichiatra infantile, della psicologa Marzia Di Franco, vicepresidente dell’associazione CON.VI.VI. l’Autismo e di Giovanna Palumbo, assistente all’autonomia e alla comunicazione ed è stato occasione di confronto tra docenti e famiglie.

Ciascuno dei partecipanti ha fornito attraverso la propria esperienza stimoli di riflessione per la progettazione delle future attività; sono stati, inoltre, presentati alcuni progetti come “Il tempo d’estate”, “il golf” e il “Sibling”. Il pubblico è intervenuto con domande e riflessioni evidenziando la necessità di rendere la cittadinanza sempre più “inclusiva” e di fare rete tra famiglie, associazioni, scuola e amministrazione. Sempre presente l’Associazione di Protezione Civile Evergreen che accompagna CON.VI.VI l’Autismo in ogni sua iniziativa.