Rogo di monte Caputo, l’assessore Naimi: ''Quest’anno il servizio antincendio sarà anticipato''

Martedì tavolo tecnico per individuare le giuste modalità di avvio

MONREALE, 26 maggio – E’ convocato per martedì prossimo il tavolo tecnico che servirà all’organizzazione del servizio antincendio. Lo ha reso noto l’assessore alla Protezione Civile, Paola Naimi, impegnata in questi giorni nel coordinamento delle azioni di contrasto al rogo che ha aggredito monte Caputo.

“La macchina fortunatamente ha funzionato – afferma l’assessore a MonrealeNews – ed il coordinamento fra i vari soggetti incaricati di intervenire ha consentito di fronteggiare un incendio vasto. Purtroppo, con i mezzi a disposizione non è semplice controllare tutto il territorio”.

Martedì, quindi, si siederanno attorno a un tavolo convocato proprio dall’assessore Naimi, il comune con il suo servizio di Protezione Civile, il corpo forestale, i Vigili del fuoco, i carabinieri, le associazioni di volontariato presenti sul territorio (Evergreen e Overland) per organizzare un servizio normalmente previsto per coprire il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre, ma che, quest’anno, in considerazione dell’arrivo anticipato dell’estate e con le temperature già torride, potrebbe essere anticipato all’inizio di giugno.

Un controllo del territorio più capillare servirà sicuramente ad evitare che i criminali possano agire indisturbati ed appiccare il fuoco in maniera selvaggia ed impunita.

Il resto, purtroppo, dovrà mettercelo il senso civico dei cittadini, che arrivi, se il caso a denunciare dettagliatamente eventuali situazioni di accensioni dolose nei vari punti del territorio.