Monreale, consegnate ''Benemerenze rotariane'' per la lotta alla pandemia

MONREALE, 28 maggio - Si è tenuta stamattina presso la sala Roma del palazzo arcivescovile la cerimonia di consegna delle ''Benemerenze Rotariane''.

All’evento, presentato dal giornalista Nino Randazzo, hanno preso parte diverse autorità tra cui monsignor Michele Pennisi, amministratore apostolico di Monreale, che ha ospitato l’evento all’interno del palazzo arcivescovile.

Medici, docenti, forze dell’ordine, volontari, religiosi e giornalisti sono stati premiati per l’impegno profuso ''nella costante lotta alla pandemia e per il significativo sostegno e supporto ai cittadini ed alla collettività''. Tra questi sono stati insigniti della benemerenza anche il commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, e il presidente facente funzioni della Seus 118, Pietro Marchetta.

L’iniziativa è nata per opera del Rotary, Club Montepellegrino, Distretto 2110, presieduto da Antonio Fundarò, in collaborazione con l’Age, Associazione Italiana Genitori e con il contributo organizzativo di Mario Veca e Carlo Valenti.