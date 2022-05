Covid in Sicilia, 1.371 nuovi casi e oltre 73 mila positivi

Covid in Sicilia, 1.371 nuovi casi e oltre 73 mila positivi

L'incidenza è pari all'11,7%. E' Catania a presentare il maggior numero di casi

PALERMO, 29 maggio - In Sicilia nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 1.371 nuovi casi di Covid-19, di cui 456 nel Catanese, 422 a Palermo, 205 nel Siracusano, 138 a Ragusa, 137 nel Messinese, 119 ad Agrigento, 101 nel Trapanese, 87 a Caltanissetta e 17 nell'Ennese.

E' stata registrata una sola vittima, mentre i guariti sono 2.077 L'incidenza è pari all'11,7% e delle 73.173 persone attualmente affette dal coronavirus, 550 sono ricoverate in degenza ordinaria e 22 in terapia intensiva. In tutta Italia la situazione epidemiologica ha fatto emergere 14.826 nuovi positivi (a fronte di 142.066 tamponi processati), 27 vittime e un tasso di positività del 10,4%.