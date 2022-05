Inaugurato ieri ''Exclusive'', cura della persona e look di tendenza

Si trova in via Pietro Novelli, 214 a Monreale

MONREALE, 30 maggio – Si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione di una nuova attività, che si inserisce nel qualificato panorama professionale della nostra città ed è rivolta agli amanti della cura della persona e del look di tendenza.

Il nuovo locale, dedicato al settore maschile dell’acconciatura, ha aperto i battenti in via Pietro Novelli 214 ed è pronto ad accogliere i clienti che cercano un ambiente al passo con i tempi e che sia al tempo stesso luogo di ricerca estetica e cura dell’immagine.

Il titolare, Marco Macaluso, commenta così l’evento: “Da anni avevo questo sogno, aprire un locale dove, oltre a barba, taglio e shampoo, si facesse anche moda. Il nome che ho dato a questo sogno che si realizza oggi è Exclusive. Qui i clienti troveranno un ambiente ultramoderno, innovativo e ispirato a una concezione nuova e, appunto, di esclusività. Invito Monreale a venirmi a trovare”.

Marco Macaluso ha conseguito la qualifica professionale presso il centro di formazione TED che ha sede a Monreale. Seguendo i corsi tenuti da maestri acconciatori di provata esperienza e capacità professionale e didattica, ha maturato la sua scelta per il proprio futuro. Nella nostra città, che spesso assiste alla “fuga” dei giovani talenti, è certamente una bella notizia.