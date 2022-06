L’artista Rosalba Gambino dona al Comune l’opera della sua collezione ''Dama Monreale''

La cerimonia di consegna oggi in Sala Rossa

MONREALE, 3 giugno – Stamattina in Sala Rossa l’artista Rosalba Gambino ha consegnato al sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono la sua opera: un acrilico su tela della collezione “Dama Monreale” realizzata su uno sfondo a foglia d'oro.

Sul capo un cerchietto che riprende uno dei preziosi mosaici che si trovano all'interno del duomo. Come accessori i simboli del logo comunale: un fermaglio a nove punte, che ricorda la corona del re Guglielmo, e una stella d'oro come orecchino. Sul collo un prezioso collier che riprende il chiostro. Vestita con un elegantissimo abito adornato da bellissimi archi a sesto acuto che ricordano le absidi esterne del duomo.

Da oggi l’opera farà parte della collezione di opere del Comune di Monreale. Il sindaco Arcidiacono, nel ringraziare l’artista per questa sua donazione, ha anche proposto di esporre l’intera collezione composta da 20 pezzi che è in via di definizione, all’interno di uno dei locali del complesso arabo-normanno, considerato che questi lavori sono ispirati allo stesso stile. Rosalba Gambino lavora con grande creatività e amore per la propria terra: la Sicilia è “Pezzi i core” la sua collezione ideata comprende anche t-shirt, agende, pochette, profumi. Tutto con lo scopo di celebrare la bellezza della Sicilia nelle sue molteplici sfaccettature