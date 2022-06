L’ordinazione episcopale di monsignor Gualtiero Isacchi si terrà il 31 luglio

Sarà celebrata in cattedrale l’ordinazione del vescovo eletto di Monreale

MONREALE, 5 giugno - Sarà celebrata domenica 31 luglio alle 17.30, nel duomo di Monreale, l’ordinazione episcopale di monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo eletto di Monreale. A partire dallo stesso giorno, monsignor Isacchi prenderà possesso dell’arcidiocesi.

Ricordiamo che la nomina del nuovo arcivescovo è stata ufficializzata da papa Francesco lo scorso 28 aprile ed annunciata da monsignor Michele Pennisi. Il nuovo arcivescovo di Monreale proviene dalla diocesi suburbicaria di Albano dove ha ricoperto diversi incarichi.

''Sono figlio di una famiglia che si è spostata, per motivi di lavoro, dal nord al centro Italia - ha scritto monsignor Isacchi nel suo messaggio alla Chiesa di Monreale - ora sono chiamato a proseguire il mio cammino in una realtà che conosco solo dall’esterno, ma nella quale desidero immergermi per poter attingere alla sua ''bellezza'' e santità, e per la quale intendo donarmi in tutto ciò che sono e che posso. Porterò nel mio servizio episcopale, la ricca esperienza maturata nella diocesi suburbicaria di Albano, come viceparroco e parroco, in diversi uffici pastorali diocesani, come direttore nel seminario diocesano e infine come vicario episcopale per la pastorale ed economo diocesano. Questa esperienza mi ha insegnato ad amare la Chiesa e a servirla donando tutto me stesso''.