Le crocerossine italiane avviano una intesa con l’amministrazione comunale

Al via la prima donazione di prodotto alimentari senza glutine

MONREALE, 6 giugno – Associazionismo e volontariato sono stati gli argomenti trattati nel corso del primo incontro tra il sindaco Alberto Arcidiacono, l'assessore Paola Naimi con la responsabile della sezione di Palermo dell’associazione Crocerossine d'Italia Onlus Anna Di Marzo.

Nei giorni scorsi è avvenuto l’incontro in Sala Rossa al quale hanno preso parte pure alcune volontarie: Maria Rosaria Ales, Mariella Russo, Eleonora Russo, Luisa Miceli e Tania Ferla, per avviare rapporti di collaborazione con la città normanna e portate avanti delle iniziative che possano donare fondi raccolti dalle crocerossine ad associazioni impegnate nella ricerca. Per l'occasione hanno già reso noto che metteranno a disposizione della città una ingente fornitura di prodotti senza glutine che l'amministrazione stessa consegnerà a coloro che necessiteranno di tali alimenti.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto da parte del sindaco Arcidiacono e dell'assessore Naimi per la scelta fatta nei confronti della comunità monrealese.