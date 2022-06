Scuole dell’Infanzia, bando per ambienti didattici innovativi

L’inoltro delle candidature da parte delle scuole sarà possibile fino al 17 giugno

MONREALE, 9 giugno – È stato pubblicato dal ministero dell’Istruzione un bando pubblico volto alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi.

L’obiettivo del bando è quello di assicurare lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali degli alunni nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le linee pedagogiche per il sistema integrato d'istruzione zero-sei anni.

Sono ammesse a partecipare le scuole statali con sezioni di scuola per l’infanzia attive, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Gli interventi potranno prevedere l’allestimento, ma anche l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento per le sezioni di scuola dell’Infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni.

Nuovi arredi coerenti con il progetto educativo, attrezzature digitali e didattico-educative potranno così consentire una riconfigurazione degli spazi didattici per le scuole richiedenti. Ogni scuola potrà presentare una sola candidatura per un importo massimo di 75 mila euro e ci sarà tempo fino al 17 giugno per formulare la richiesta attraverso il sistema informativo predisposto dal ministero.