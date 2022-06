Martedì 21 giugno partono i lavori per la nuova pavimentazione della via Repubblica

Lo rende noto l’assessore Geppino Pupella. Coinvolte anche le vie Marconi e Farnese

MONREALE, 10 giugno – Si rifarà il look la via della Repubblica, tratto nevralgico dell’asse viario cittadino. Lo rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici, Geppino Pupella, soddisfatto per il lavoro di programmazione dell’amministrazione comunale relativo al rifacimento della pavimentazione delle strade cittadine.

“L’intervento previsto - spiega Pupella - interesserà oltre alla via della Repubblica, anche la via Marconi e la via Farnese. I lavori che interessano le vie della Repubblica, Marconi e Farnese - continua Pupella -consistono nella scarifica del manto stradale, nella risagomatura e nel ripristino del tappetino di usura. I lavori inizieranno martedì 21 e avranno la durata di 10 giorni.

Durante i lavori le vie interessate saranno interdette al traffico veicolare dalle ore 8 alle ore 17 e nelle stesse ore sarà istituito il divieto di sosta”.

“Siamo consapevoli - conclude Pupella - che tali lavori creeranno purtroppo disagi alla cittadinanza, ma sono necessari per mettere in sicurezza le strade e per migliorarne la transitabilità. “Da parte del comando dei Vigili urbani - dichiara l'assessore al traffico, Paola Naimi – è in fase di studio un piano della mobilità alternativa per ridurre i disagi”.