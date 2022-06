Si è spento Giuseppe Zuccaro, storico farmacista di via Antonio Veneziano

Una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro. Aveva 97 anni

MONREALE, 10 giugno – Si è spento stanotte, all’età di 97 anni, Giuseppe Zuccaro, uno dei farmacisti storici di Monreale, titolare da decenni della farmacia di via Antonio Veneziano. Negli ultimi tempi, soprattutto per via dell’età, le sue condizioni di salute si erano progressivamente indebolite.

Universalmente conosciuto a Monreale, Giuseppe Zuccaro può essere considerato un vero e proprio “cavaliere del lavoro” che ha dedicato tutta la sua vita, oltre che alla sua famiglia, alla professione che ha esercitato fino ad età avanzata.

Sempre attento alle regole e ai princìpi, è stato un punto di riferimento forte per figli e nipoti a cui ha insegnato i veri valori dell’onestà e della rettitudine e il senso di responsabilità, sempre ed ad ogni costo.

Giovanissimo a soli 23 anni si era laureato in Chimica e poi in Farmacia per guidare la storica farmacia di via Antonio Veneziano dove ha lavorato fino alla veneranda età di 85 anni, senza mai mancare un solo giorno dal suo banco di lavoro. L’Ordine dei Farmacisti nel 2011 lo aveva premiato per i i suoi 47 anni di iscrizione all'Ordine che con grande soddisfazione aveva dedicato a sua moglie Elisa Gullo.

I funerali si terranno domani mattina alle ore 10,30 nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù.

Alla famiglia Zuccaro le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.