Coronavirus, in Sicilia 2.084 positivi e più di 2 mila guariti

Calano i ricoveri sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria. Più di 21 mila i contagi in tutta Italia

PALERMO, 10 giugno - La situazione epidemiologica da Covid nella nostra Isola presenta 2.084 nuovi positivi, rilevati a fronte di 15.300 tamponi processati; l'incidenza si colloca per questo al 13,6%.

Il bollettino giornaliero segnala altresì 10 vittime e un numero di dimessi guariti pari a 2.035 unità; i ricoverati sono 14 in meno rispetto alla giornata precedente (-12 in degenza ordinaria e -2 in rianimazione). La ripartizione provinciale dei nuovi contagi emersi è la seguente: 673 sono stati registrati a Palermo, 624 a Catania, 339 a Messina, 267 a Siracusa, 183 a Ragusa, 143 ad Agrigento, 140 a Trapani, 132 a Caltanissetta e 44 a Enna.

In tutta la penisola sono stati accertati 21.554 nuovi casi di positività al coronavirus (su 179.097 test effettuati), 63 vittime e un tasso di positività del 12,7%.