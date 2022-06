Coronavirus, nuovo boom di contagi nell'Isola: sono 3.675

Balza al 20,2% il tasso di positività. Oltre mille i casi registrati nel Palermitano

PALERMO, 14 giugno – Risultano nuovamente in aumento i contagi da coronavirus in Sicilia: nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati riscontrati 3.675 e il tasso di positività ha raggiunto il 20,2%.

Rispetto alla giornata precedente, gli attuali positivi al Covid sono circa 17 mila in meno (45.955 secondo l'ultimo aggiornamento); vittime e guariti sono rispettivamente 11 e 20.965, mentre i ricoverati in ospedale sono 548 in degenza ordinaria e 25 in rianimazione.

A livello provinciale i nuovi contagi segnalati sono stati 1.104 a Palermo, 1.044 a Catania, 445 a Siracusa, 356 a Messina, 320 a Ragusa, 246 ad Agrigento, 222 a Trapani, 199 a Caltanissetta e 120 a Enna. In tutta Italia sono stati invece rilevati 39.474 casi di coronavirus, 73 vittime e un'incidenza del 17,3%.