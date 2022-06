Monreale, il supermercato di via Biagio Giordano passa sotto l’egida Coop

Obiettivo: mantenere la competitività in questo difficile momento

MONREALE, 15 giugno – Una nuova avventura commerciale quella del supermercato di via Biagio Giordano, fondato da Michele Costanza, passato, ormai da qualche giorno, sotto l’egida Coop, con l’obiettivo di accrescere la competitività sul mercato quanto a qualità dei prodotti e livello dei prezzi.

Così come è stato finora, affermano in azienda, continuerà ad essere un lavoro di squadra. Scopriremo insieme progetti – prosegue la nota – che riguarderanno solidarietà locale per rafforzare reti sociali e solidali e nel nostro piccolo tutti noi. Con una spesa più attenta e responsabile potremmo cambiare il mondo. Cosa ci aspettiamo dal domani? Questa è una domanda alla quale non possiamo rispondere: non perché non vogliamo, ma perché abbiamo imparato da grandi donne e da grandi uomini che l’oggi è il tempo che si deve vivere.

La squadra è formata da Giorgio Sottile (amministratore) Simona e Federica Costanza, Filippo Favarò e naturalmente da tutto il team, fatto da grandissimi lavoratori.