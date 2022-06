Da oggi nuove regole per l’uso delle mascherine

E non c’è più l’obbligo vaccinale per gli over 50

ROMA, 16 giugno – Proroga fino al 30 settembre dell'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 su treni e mezzi pubblici di trasporto, Rsa e strutture ospedaliere. Per i dipendenti privati l’obbligo rimane fino al 30 giugno 2022.

Ieri è scaduto il decreto del governo che fissa le misure per il contenimento del Covid-19. Decaduto l'obbligo in cinema e teatri e per gli studenti che dovranno affrontare gli esami di terza media e maturità come pure l'obbligo vaccinale per gli over 50. Dal 16 giugno, quindi, le mascherine restano solo raccomandate nei cinema, nei teatri e nei palazzetti dello sport. Niente mascherina sugli aerei. La decisione è stata presa dal governo anche per adeguarsi alle scelte degli altri Paesi europei.

Non c’è più l’obbligo vaccinale per gli over 50. Chi ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione entro il 15 giugno 2022 dovrà comunque pagare i 100 euro di sanzione erogati dall’Agenzia delle Entrate.