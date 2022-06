Dalla Regione 3,9 milioni di euro per il recupero di piazzale Candido

Dalla Regione 3,9 milioni di euro per il recupero di piazzale Candido

Marco Intravaia: “Un’altra importante opera a Monreale finanziata dalla Regione Siciliana”

MONREALE, 17 giugno – L’area di piazzale Candido sarà riqualificata grazie ad un finanziamento da quasi 3 milioni e 900 mila euro da parte dell’Ufficio contro il dissesto geologico. Il progetto è stato redatto in sinergia con l’ufficio tecnico e con l’assessore ai Servizi a Rete, Geppino Pupella.

A darne notizia è il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia che ha espresso la sua soddisfazione. Una volta messo in sicurezza e bonificato, il piazzale sarà utilizzato per area di sosta e recuperato dal degrado urbano. Al momento dell'approvazione del progetto esecutivo si conoscerà l'esatta capienza dell'area e quanti veicoli potrà ospitare. L'area, tuttavia, sembra destinata ad accogliere anche la sosta dei pullman.

“Un’altra importante opera a Monreale finanziata dalla Regione – ha detto Intravaia – Il presidente Nello Musumeci, cui va il mio ringraziamento, continua a dimostrare con i fatti la vicinanza alla nostra città e alle esigenze della collettività. Il piazzale è un’importante zona a ridosso della Circonvallazione a riprova che gli interventi non riguardano soltanto il centro storico ma anche le aree esterne”.