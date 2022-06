Monreale, compostiere domestiche: al via le assegnazioni in comodato d’uso

È possibile farne richiesta entro i termini indicati, inviando il modello all’indirizzo email. I DETTAGLI

MONREALE, 17 giugno - L’obiettivo è quello di ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica invitando, i cittadini, ad aderire all’avviso per il recupero ed il riciclaggio dell’organico, mediante la pratica del compostaggio domestico attraverso un impianto fornito dal comune di Monreale in comodato d’uso gratuito.

I requisiti da soddisfare per accedere all’avviso, fanno riferimento al regolare pagamento TARI fino al 31 dicembre e nell’ultimo quinquennio e alla disposizione di un terreno (di almeno 50 metri quadrati), ricadenti all’interno del territorio di Monreale, pertinenziali o adiacenti all’utenza per la quale se ne richiede l’utilizzo. Le istanze, scaricando e compilando il modello in allegato, possono essere inviate all’indirizzo email compostiere.rifiuti@comune.monreale.pa.it, entro il 31 luglio 2022, corredando un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e del rispettivo codice fiscale.