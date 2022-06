Monreale, risorse alle scuole da PON socialità, apprendimenti e accoglienza

Ammessi a finanziamento i progetti degli istituti ''Francesca Morvillo'', ''Margherita di Navarra'' e ''Veneziano-Novelli''

MONREALE, 18 giugno – Con la pubblicazione di apposito avviso nello scorso mese di maggio, il ministero dell’Istruzione ha inteso ampliare e sostenere l’offerta formativa delle scuole per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023.

Lo scopo è quello di integrare, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto dal Piano Scuola Estate 2022.

L’obiettivo principale dei progetti è quello di realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Gli interventi finanziabili rientravano tra le azioni di riduzione della dispersione scolastica, rafforzamento delle competenze di base degli studenti e l’attivazione di specifici percorsi per adulti.

Tra i progetti finanziati quelli di tre istituti monrealesi: l’istituto comprensivo ''Francesca Morvillo'' per l’importo di 69.898,80 euro, l’istituto comprensivo ‘’Margherita di Navarra’’ per l’importo di 68.422,50 euro e l’istituto comprensivo ‘’Veneziano- Novelli’’ per l’importo di 69.671,70 euro.