Coronavirus in Sicilia, sono 1.766 i nuovi positivi

Quasi 1.600 i guariti, oltre 23 mila le analisi effettuate

PALERMO, 19 giugno – Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati registrati 1.766 nuovi positivi, a fronte di 23.343 analisi processate; sono stati segnalati altresì una vittima e 1.598 guariti, e nel conteggio dei casi provinciali risultano compresi i 3.731 non comunicati ieri per un errore tecnico.

Palermo conta 1.477 positivi, Catania, 1.484, Messina 669, Siracusa, 473, Trapani 261, Ragusa 497, Enna 163, Caltanissetta 153 e Agrigento 320. A livello nazionale i casi di positività al Covid sono 30.526, mentre sono state accertate anche 18 vittime e un tasso di positività del 19,1% (in Sicilia si attesta al 7,6%).