Grisì, dalla Regione 800 mila euro per finanziare il recupero dell’ex baraccopoli

Il presidente Marco Intravaia: "Un'altra promessa mantenuta"

MONREALE, 20 giugno – L’ex baraccopoli di Grisì sarà finalmente riqualificata, grazie ad uno stanziamento di 800 mila euro deliberato dalla Presidenza della Regione Siciliana. A darne notizia è il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia.

L'intervento prevede la realizzazione di una piazza, di un parco giochi, di un campo di calcio, due campi da padel e aree a verde. Il progetto era stato redatto dall'ufficio tecnico comunale, dall’architetto Piero Albanese in particolare, ed era stato seguito dall'assessore Geppino Pupella. Si sono battuti per il recupero dell'area degradata i due consiglieri comunali Giulio Mannino e Antonella Giuliano. Soddisfatto Marco Intravaia: "Io e il sindaco Arcidiacono avevamo fatto una promessa alla frazione di Grisì che, anche in questa circostanza, si trasforma in fatti. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci, ancora una volta molto attento anche alle problematiche del territorio monrealese".

“Finalmente riconosciuta anche alla nostra frazione l’importanza del decoro urbano, dell’aggregazione e dello sport – affermano i consiglieri comunali grisioti, Antonella Giuliano e a Giulio Mannino – Dopo anni bui in cui la politica ha saputo solo pretendere senza mai essere riconoscente verso la comunità in termini di benessere e soprattutto di opere e servizi, assistiamo invece oggi all’ennesima prova di grande impegno e serietà da parte del Governo regionale che, grazie all’alacre lavoro del presidente del Consiglio Marco Intravaia e alla grande sensibilità del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che teniamo a ringraziare, ha finanziato oggi un progetto dedicato alla frazione di Grisì di quasi 800 mila euro. Un grande obiettivo dunque quello raggiunto che però non avrebbe potuto sortire gli effetti desiderati senza il costante e certosino lavoro dei nostri validissimi e instancabili tecnici comunali, a cui rivolgiamo un sincero ringraziamento, l’architetto Pietro Albanese e il geometra Giuseppe Sala che coordinati dall’assessore Pupella e dal sindaco, hanno fatto un lavoro davvero eccezionale.

Mossi dalla convinzione che la politica debba essere servizio e al servizio del cittadino e rinvigoriti dai risultati che finalmente, grazie al governo regionale e al presidente Marco Intravaia, non rimarranno solo promesse ma realtà tangibili.