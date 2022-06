''Nidi in rete'', giochi ed intrattenimento per i bimbi dell’asilo Giaccone

La manifestazione si è svolta questo pomeriggio presso l’antivilla comunale

MONREALE, 22 giugno - È stato un pomeriggio di sorrisi e divertimento per i bambini dell’asilo nido comunale “Giaccone” e dei micronidi convenzionati, “Solletico” e “Fantasylandia” che, intrattenuti dall’organizzazione monrealese “SaltiMatti”, hanno salutato l’anno scolastico tra giochi e balli, presso lo spazio dell’antivilla comunale.

L’evento conclusivo, organizzato dall’amministrazione comunale, ha avuto come obiettivo la promozione del progetto “Nidi in rete” che ha garantito ai bambini del territorio di poter usufruire, attraverso le due succursali, di altre strutture convenzionate, sopperendo dunque alla carenza degli spazi a disposizione del comune di Monreale.“Ringrazio a quanti hanno speso la propria professionalità - ha affermato il sindaco Arcidiacono - regalando ai bimbi l’opportunità di crescere in un contesto sano. Possiamo vantare di strutture nel nostro territorio che sono delle eccellenze, con direttrici e personale capaci di trasmettere tanto ai nostri bambini. Un ringraziamento va anche ai genitori che hanno creduto al progetto, i quali spero possano dare un ulteriore contributo affinchè si possa incrementare, nei mesi futuri, questa bellissima rete”.

Presenti tra le istituzioni politiche monrealesi, inoltre, gli assessori Sandro Russo - promotore del progetto - e Luigi D’Eliseo, insieme ai consiglieri comunali Santina Alduina e Giuseppe Di Verde.

