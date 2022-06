Carburante troppo caro, l’allarme di Federconsumatori

Il sovrapprezzo è di 32 centesimo al litro

MONREALE, 23 giugno – Oggi sui carburanti vi è un sovrapprezzo di circa 32 centesimi. Questo si traduce, per una famiglia che effettua due pieni al mese di circa 50 litri, in un aggravio di 384 euro annui. È quanto emerge dal calcolo fatto dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, tenendo conto delle variazioni del costo del petrolio, del livello di cambio e del taglio delle accise.

Non accennano a frenare gli aumenti sui carburanti, che si attestano a 2,069 Euro al litro la benzina e a 2,006 Euro al litro il gasolio. Si tratta di livelli allarmanti, ancora molto al di sopra di quelli a cui si dovrebbero attestare i costi dei carburanti, a maggior ragione alla luce del taglio delle accise operato dal Governo per calmierare i costi dei carburanti.

"I rincari, uniti alle spinte speculative, fanno lievitare a dismisura i prezzi dei beni di largo consumo - spiega in una nota Federconsumatori -trasportati per oltre l’86% su gomma, tanto da spingere le famiglie a un numero sempre maggiore di rinunce e tagli alla propria spesa, persino nel settore alimentare".

“Il serio, determinato, ma soprattutto tempestivo controllo sui furbetti della pompa - aggiunge Michele Carrus, Presidente Federconsumatori - unito alla definizione di precise regole sulla determinazione dei prezzi e sull’applicazione della tassazione sono necessarie e fondamentali in una fase delicata come quella che il Paese sta attraversando e non possono essere più rimandate".

In Italia il caro-carburanti sta creando disagi anche in tutto il settore dei trasporti. Nonostante la riduzione delle accise i prezzi alla pompa sono in continua crescita.

Intanto, dall’ultima bozza del decreto a cui stanno lavorando il ministero dell’Economia di concerto con il ministero della Transizione, emerge che dovrebbe esserci una proroga di un mese del taglio alle accise sui carburante. Un provvedimento che sarà in vigore a decorrere dal 9 luglio fino al 2 agosto 2022.