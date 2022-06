Covid-19, di nuovo in salita i casi in Sicilia: sono 4.349

In aumento anche il tasso di positività, oggi al 18,8%

PALERMO, 23 giugno – Non sembra fermarsi l'ondata di nuovi casi di coronavirus che sta interessando la Sicilia nelle ultime settimane: nelle ultime ventiquattro ore i positivi registrati sono stati 4.349, a fronte dei 23.147 tamponi processati; l'Isola è quinta in Italia per numero di nuovi contagi.

Gli stessi sono stati rilevati nelle nove province siciliane secondo questa distribuzione: 1.544 a Palermo, 1.511 nel Catanese, 972 a Messina, 434 nel Siracusano, 366 a Ragusa, 314 nell'Agrigentino, 233 a Trapani, 155 nel Nisseno e 88 a Enna. Delle 59.959 persone attualmente positive al Covid nell'Isola, 660 sono ricoverate in degenza ordinaria e 25 in rianimazione.

Vittime e guariti sono rispettivamente 11 e 3.265. La curva epidemica risulta in aumento anche a livello nazionale: i nuovi positivi sono 56.166, accertati su 248.042 analisi condotte. Per questo l'incidenza si attesta al 22,6% (in Sicilia è al 18,8%), mentre le vittime sono state 75.