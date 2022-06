Grisì, i lavori sulla Sp20 sono terminati da poco, ma la strada frana nuovamente

Un danno notevole per i tanti pendolari che dall’entroterra si spostano verso Palermo

MONREALE, 24 giugno – Potrebbe sembrare un paradosso, ma purtroppo è la realtà: i lavori di ripristino della Sp30 sono terminati da poco tempo, ma un tratto è franato nuovamente e la circolazione è impossibile. Come dire: al danno si aggiunge la beffa.

Eppure si tratta di un’arteria di grande importanza, perché collega al capoluogo una zona dell’entroterra, fatta di diversi centri: Grisì, San Giuseppe Jato, Partinico, Corleone. Un danno notevole per i tanti pendolari che giornalmente si spostano da e verso la città di Palermo

Riteniamo che la situazione già grave di per sé – affermano i consiglieri comunali Giulio Mannino e Antonella Giuliano, entrambi grisioti, sia da considerarsi inaccettabile in considerazione del fatto che i lavori di ripristino della stessa sono stati terminati da pochissimo tempo. Richiediamo pertanto un intervento urgente e inderogabile di ripristino e una verifica sui lavori effettuati e sui pagamenti erogati alla ditta che ha realizzato gli interventi”.