Incendio a Monreale, intervento notturno dei Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono sviluppate a nord del centro abitato, in direzione San Martino

MONREALE, 25 giugno – Le campagne monrealesi bruciano, ancora una volta: intorno alle undici è divampato un incendio nella zona a nord del paese, in direzione Monte Caputo e San Martino delle Scale, turbando i residenti e rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi con automezzi nel tentativo di domare le fiamme.

Pressoché circoscritto, l'incendio è stato tenuto a freno anche dagli uomini recatisi sul posto e impegnatisi personalmente, con idranti e altri strumenti utili all'addomesticamento delle fiamme. Non ancora chiara la dinamica dei fatti, ormai triste copione che mette sistematicamente in pericolo persone, animali, abitazioni e in generale il nostro patrimonio ambientale.