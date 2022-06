Via della Repubblica, potatura alberi: oggi l’avvio dei lavori

Gli interventi per consentire l’accesso alle finitrici stradali in prossimità dei marciapiedi

MONREALE, 27 giugno - Hanno avuto luogo stamane, presso via della Repubblica, le opere di potatura degli alberi programmate dall’assessore delegato al “Verde e arredo urbano”, Geppino Pupella, ad opera di Alessandro Maenza, coadiuvato da Ninni Di Salvo e Salvatore Ganci, in contemporanea con i lavori di posa in opera dell’asfalto a seguito della recente scarificazione dell’arteria.

Si tratta di un intervento volto a stabilire l’equilibrio delle chiome, attraverso una prima sessione di potatura, “coincidente col periodo di luna calante - fanno sapere - per escludere la possibilità di fuoriuscita della linfa”, in favore di cicatrizzazione dei tagli perfette. Le operazioni, frattanto, hanno facilitato, alle finitrici stradali, l’accesso alla superficie scarificata attigua ai marciapiedi, per l’installazione della nuova pavimentazione. Le chiome, una volta rinvigorite, saranno oggetto di ulteriore intervento per restituire una composizione estetica differente, così come fatto già questa mattina presso una pianta del ritmo alberato.