Monreale, la licenza edilizia è valida ancora dopo 48 anni: si completa il Villaggio Primavera di Giacalone

Il cantiere era stato aperto nel 1975. Adesso dovranno essere realizzati una quarantina di piccoli immobili

MONREALE, 28 giugno – Una licenza edilizia può durare anche quasi mezzo secolo e può vedere il completamento dell’opera anche a diversi decenni di distanza. Come succede, per esempio, a Monreale, dove è previsto il completamento di una zona residenziale avviata nientemeno che nel 1974.

L’opera in questione è quella del cosiddetto “Villaggio Primavera”, zona di Giacalone, sulla strada statale 186, poco prima del bivio di Sagana, dove il comune ha detto sì alla conclusione dei lavori relativi alla realizzazione di mono-bilo e trilocali. Si tratta di un complesso giù esistente per circa il 70% del suo progetto originario, che già gode delle necessarie opere di urbanizzazione e che adesso vedrà, così come sembra, la realizzazione di una quarantina di appartamentini, per il restante 30% che manca ancora alla completamento.

L’istanza di ultimare il progetto è stata presentata dalla “Di Giovanni Giuseppe & C. snc” e fa riferimento ad una vecchia licenza edilizia datata 3 agosto 1974, con cantiere aperto il 30 gennaio 1975. L’iter, però, successivamente aveva passato diverse traversie burocratiche e colpi di carta bollata, alle quali adesso l’ufficio tecnico del comune ha messo fine, affermando che le opere da realizzare “possono essere proseguite nel rispetto assoluto dei parametri indicati nei grafici e nel rispetto dei nulla osta che dovranno richiedersi agli anti di controllo e dietro corrispettivo degli oneri dovuti secondo i regolamenti vigenti”.