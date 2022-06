Trasporto alunni pendolari, i cittadini potranno presentare istanza per l'anno scolastico 2022-23

Trasporto alunni pendolari, i cittadini potranno presentare istanza per l'anno scolastico 2022-23

In allegato il modulo da compilare. Potranno usufruire del bonus gli alunni delle scuole medie superiori

MONREALE, 29 giugno – Già in cantiere i provvedimenti per consentire agli studenti pendolari di raggiungere le scuole medie superiori monrealesi grazie al trasporto pubblico: la cittadinanza potrà presentare istanza di partecipazione per il rimborso spese riferito all'anno scolastico 2022/2023, a condizione che la situazione economica dei nuclei familiari rientri nella fascia dei benefici previsti.

Il rimborso è infatti contemplato per le famiglie con Isee non superiore a 10.632,94 euro. Secondo quanto riportato dal Comune, il modulo che alleghiamo al presente articolo è disponibile anche all'ufficio Pubblica Istruzione di via Venero 117; insieme allo stesso vanno consegnati una copia dell'attestazione Isee attualmente valida, la fotocopia del documento d'identità nonché del codice fiscale del genitore dichiarante. A finanziare i benefici sono i fondi dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.