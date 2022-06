Villaciambra, le indagini dei carabinieri per far luce sull’incidente di ieri sera

Villaciambra, le indagini dei carabinieri per far luce sull’incidente di ieri sera

Nella circostanza un bambino è stato investito. Le telecamere potranno dire qualcosa in più

MONREALE, 29 giugno – Saranno le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale, stazione di Altofonte, a tentare di fare chiarezza sull’episodio accaduto ieri sera, intorno alle 21,30 a Villaciambra, dove un bambino di 10 anni è stato investito da un’automobile mentre giocava per strada con la sua mountain bike.

Il bambino, che è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118, è stato ricoverato e successivamente operato e fortunatamente non dovrebbe più essere in pericolo di vita, anche se i medici, per prudenza, alla luce delle numerose fratture riportate, non hanno ancora sciolto la prognosi.

Adesso ci sarà da ricostruire la dinamica di ciò che è successo. Comprendere se si sia trattato di semplice e fortuita casualità o se ci sia colpa, da una parte e dall’altra. Non è escluso che il bambino, per eccesso di vivacità possa aver compiuto qualche imprudenza, così come andrà verificato se l’automobilista S.C. di 56 anni, residente ad Altofonte, possa aver pigiato eccessivamente il piede sull’acceleratore.

A stabilirlo saranno le indagini dei militari, che probabilmente si avvalgono pure dell’ausilio di qualche telecamera della zona. Frattanto l’uomo è stato sottoposto (ma questo avviene di rito) al test alcolemico e tossicologico, all’esito del quale gli uomini dell’Arma potranno avere le idee più chiare.