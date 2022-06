Arriva il bonus psicologo, ecco chi ne ha diritto

Previste tra fasce di reddito con tre diverse cifre

ROMA, 30 giugno – Potranno beneficiare del bonus psicologo le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio- economica.

Potrà essere utilizzato per sostenere le spese per sedute di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza. Il beneficio è riconosciuto una sola volta alle persone con un reddito Isee non superiore a 50mila euro.

Con il decreto attuativo, firmato lo scorso 27 maggio dal ministro della Salute Roberto Speranza e pubblicato in Gazzetta, sono state delineate le modalità di accesso al bonus. Il decreto individua tre fasce per l’accesso al bonus che sarà erogato fino all’importo massimo di:

• 600 euro per chi ha un Isee fino a 15.000 euro;

• 400 euro per chi ha un Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

• 200 euro infine per chi ha un Isee superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000.

Per ottenere il contributo è necessario fare domanda all'Inps ed avere l’accesso digitale. L'assegnazione del bonus avverrà sulla base dell'ordine di arrivo a partire dall'Isee più basso. Verranno poi pubblicate delle graduatorie e il bonus dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Nei prossimi giorni l'Inps dovrebbe comunicare le istruzioni utili a presentare le domande.