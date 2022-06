Cappelletta rurale dei Cappuccini, dopo le piogge di dicembre la frana è ancora lì

Massi e un'ingente quantità di terra ostruiscono ancora l'accesso al monumento d'interesse storico-culturale a distanza di mesi dalla piccola slavina dello scorso inverno

MONREALE, 30 giugno – È rimasto tutto per com'era all'esterno della cappelletta rurale, proprio di fianco al Liceo Basile. La frana che addirittura nello scorso dicembre aveva interessato il terrapieno adiacente il monumento ne ostruisce ancora il monumento.

L'ultimo aggiornamento, in tal senso, era pervenuto alla nostra redazione direttamente dal Seminario Arcivescovile, che aveva immediatamente provveduto ad incaricare dei tecnici per un sopralluogo atto a verificare che la cappelletta non avesse subìto danni. Le piogge torrenziali che si erano abbattute allora sul territorio locale erano in effetti state causa di non poche problematiche a macchia di leopardo su tutto quanto il Monrealese e non solo.

Tra queste, dunque, anche la frana che, dalla parete di terra, era scivolata proprio a ridosso dell'accesso alla cappelletta rurale. Il monumento, tra l'altro, era stato anche per la prima volta aperto al pubblico in occasione della manifestazione culturale de 'Le Vie dei Tesori', dopo essere stata almeno fino al 2013 ricoperta su buona parte di superficie da rovi e sterpaglie. A distanza di circa sette mesi, dunque, i massi e l'ingente quantità di terra sono ancora lì e pertanto l'accesso alla cappelletta rurale è ancora interdetto.