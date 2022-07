Vendita all’ingrosso e riparazioni, ''Cellulari Low Cost'' inaugura la nuova sede

Ieri pomeriggio il taglio del nastro in via Benedetto D’Acquisto 19. LE FOTO

MONREALE, 2 luglio - A piccoli passi per raggiungere risultati importanti: è questo l’obiettivo di Giovanni Ferraino, titolare dell’esercizio “Cellulari Low Cost” che, nell’ultimo anno e mezzo, al civico 3 di via Palermo, ha già avuto modo di imporsi nel tessuto commerciale locale offrendo un servizio importante, ovvero quello delle riparazioni e della vendita all’ingrosso dei dispositivi Apple.

Ieri pomeriggio, infatti, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dei tanti amici e clienti accorsi per l’occasione, ha avuto luogo la cerimonia inaugurale col taglio del nastro rosso, presso la nuova sede, situata in via Benedetto D’Acquisto numero 3, seguita da un momento conviviale caratterizzato da sfoglie e bollicine, in segno di augurio. Il nuovo esercizio, il cui design offre uno stile moderno attraverso l’utilizzo di un arredo realizzato con l’armonia cromatica del bianco, contrastata dall’elegante taglio ligneo di pannelli OSB, dispone dell’ambiente principale, quello espositivo, che precede lo spazio adibito a laboratorio. Caratteristica, infine, la scelta del progettista, di porre al centro di una parete una porzione di giardino verticale “indoor” per ospitare il nome del marchio. Configurazione, questa, che consentirà al giovane titolare di realizzare un vero e proprio brand da reiterare - secondo quanto affermato da Ferraino - in altre città.