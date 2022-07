Pennisi si congeda, Pupella: ''Il suo conforto non è venuto mai meno''

L’amministrazione ha rivolto un saluto ufficiale al presule nel giorno del suo commiato

MONREALE, 2 luglio – “Eccellenza Reverendissima, ho il piacere di esprimere a nome mio personale, del sindaco, di tutta la Giunta comunale e dell’intera comunità monrealese parole di stima e di congratulazioni per la conclusione del suo mandato alla guida della Arcidiocesi di Monreale”.

Lo ha detto l’assessore Geppino Pupella, a nome dell’amministrazione comunale, nel corso della cerimonia di commiato dell’arcivescovo, Michele Pennisi, che si è tenuta oggi in cattedrale.

“Venti anni di servizio pastorale, illuminato e generoso – ha detto ancora Pupella – donati alla Chiesa, prima come vescovo di Piazza Armerina poi, per 9 anni, come arcivescovo di Monreale Intendo manifestarle tanta riconoscenza per la sua intensa e attiva missione pastorale svolta in tutte le parrocchie della diocesi con incontri con i vari organismi ecclesiali, con i circoli culturali, con i sindacati e per l'attenzione al laicato, soprattutto alle confraternite e alle aggregazioni laicali.

Voglio citare l'indizione del sinodo diocesano per un cammino da fare insieme individuando le tre priorità: L'evangelizzazione, la Famiglia e i giovani.Ma vorrei anche sottolineare l’intenso rapporto che lei ha saputo creare con la nostra amministrazione, ma anche con le istituzioni cittadine dell’intera diocesi .

Importante è stato anche il suo impegno nella promozione di convegni di diverso genere che ha accolto nel suo palazzo arcivescovile , quelli per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, temi che sono stati sviluppati con convegni di studi ai quali hanno preso parte autorevoli relatori e rappresentanti istituzionali dei 24 comuni che fanno parte dell’arcidiocesi.

Fra questi, particolare importanza ha assunto la giornata dedicata al risparmio delle risorse idriche “Acqua Fons Vitae “ che ha dato importanti orientamenti sulla regolazione del servizio idrico così come già ribadito dalla dottrina sociale della Chiesa e gli incontri periodici sulla raccolta differenziata sempre con i rappresentanti dei Comuni.

L'impegno nel combattere la mafia con interventi forti in varie circostanze e l'esclusione dalle confraternite di coloro che hanno riportato condanne passate in giudicato.Notevole è stato l’interesse e l’impegno profuso da parte Sua per le scuole del territorio , con le quali ha saputo instaurare un rapporto di collaborazione con i dirigenti scolastici, gli studenti e le famiglie.

Intenso e proficuo è stato il suo impegno per la tutela, il restauro e la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e religiosi nonchè l'amore per la sua cattedrale di cui ha sempre cantato la bellezza.

Grandi sono stati il suo impegno e il suo contributo per ottenere il riconoscimento Unesco che si è concluso con l’inserimento del Duomo di Monreale nella Word Heritage List .

In questi nove anni la sua presenza e il suo conforto non sono venuti mai meno, in circostanze difficili primo fra tutti il periodo pandemico e anche in momenti di grande disagio sociale e di emergenze occupazionali o di eventi calamitosi.

Da parte mia, dell’amministrazione, del sindaco Alberto Arcidiacono e di tutti gli assessori della Giunta e dell’ intera collettività monrealese le rinnovo devoti sentimenti di riconoscenza unitamente agli auguri più vivi per i suoi impegni pastorali che porterà avanti nella sua citta’ natale vicino ai suoi affetti familiari” .