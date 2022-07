Covid in Sicilia, alto il numero dei nuovi positivi: sono 7.097

E' giunto a 1.314.036 unità il numero delle persone contagiate nell'Isola dall'inizio della pandemia

PALERMO, 2 luglio – Non arretra la diffusione dei contagi da coronavirus in Sicilia: oggi le nuove infezioni riscontrate sono ben 7.097, rilevate a fronte di 27.923 analisi processate tra tamponi molecolari e test rapidi.

Il dato ha condotto il tasso di positività nell'Isola al 25,41%, mentre il numero delle vittime si attesta a 7 unità. Nella nostra regione, che nelle ultime ventiquattro ore è stata quarta in Italia per numero di nuovi positivi, ci sono attualmente 92.411 cittadini contagiati: di questi, 823 risultano essere ricoverati con sintomi e 32 in rianimazione.

Il numero totale dei siciliani che hanno contratto il Covid-19 dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 1.314.036; l'intera nazione conta invece 84.700 casi di Covid, emersi da 325.588 tamponi effettuati. Le vittime sono 63 e l'incidenza si colloca al 26%.