Monreale, divelto il pannello de ''La via della bellezza'' in via Roma

Monreale, divelto il pannello de ''La via della bellezza'' in via Roma

Un atto vandalico fine a se stesso, che denota inciviltà e degrado

MONREALE, 3 luglio – Hai voglia di cercare di diffondere l’arte dei nostri giorni, in una città in cui l’arte trabocca da tutti i lati: ci sarà sempre l’incivile di turno che andrà in direzione opposta, seguendo la strada dell’imbarbarimento e del degrado, materiale e culturale.

Come ha fatto stanotte l’imbecille che ha divelto il pannello affisso in via Roma, all’altezza del civico 105, facente parte della collezione artistica de “La via della bellezza”, nella quale sono riprodotti i ritratti di numerose figure storiche della nostra città, realizzate da diversi artisti locali.

Nel caso specifico, il pannello divelto è quello realizzato da Benedetto Rossi in cui viene riprodotto il profilo di Ludovico de Torres , storico arcivescovo di Monreale del ‘500, al quale è intitolata la grande biblioteca arcivescovile.

Qualcuno stanotte ha pensato bene di buttarlo giù, non si capisce affatto per quale motivo, lasciandolo a terra. Dell’accaduto è stata informata già l’amministrazione comunale, che dovrebbe procedere a denunciare il fatto alle forze dell’ordine. Probabile che a supporto delle indagini possano concorrere eventuali immagini registrate dalle telecamere degli esercizi commerciali della zona.