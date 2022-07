Sicily Music Academy, il saggio di fine anno è stato un successo

Una vera serata di musica e di talento sul palco dei Cantieri Culturali della Zisa

PALERMO, 3 luglio – Il talento, tra le vie di Monreale, di certo non manca. Una testimonianze di quest’ultimo è probabilmente la Sicily Music Academy, che ormai da diversi anni cura le voci e la tecnica dei talenti musicali di Monreale e Misilmeri.

Una realtà che, anno dopo anno, vede l’avvicendarsi di sempre più allievi e che riscuote ogni volta molto successo nel classico saggio di fine annata, valorizzato dagli applausi agli artisti sul palco e dal sorriso degli interpreti.

Il saggio, per il quale gli allievi si erano preparati ormai da mesi, si è tenuto ai Cantieri Culturali della Zisa, ed è iniziato alle 19 dello scorso venerdì. Gli allievi dell’accademia hanno risposto presente, sfornando prestazioni che non sfigurerebbero al confronto con i professionisti del settore. Sia i cantanti che le band hanno suscitato gli applausi della platea, che è uscita dalla sala soddisfatta.

L’accademia, guidata dal maestro Davide Cutrona, adesso manda in “ferie” i suoi ragazzi, aspettandoli a settembre per un altro anno all’insegna della musica.