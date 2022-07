Pandemia da coronavirus, più di 5 mila contagi in Sicilia

In leggero calo il tasso di positività, oggi al 24%

PALERMO, 3 luglio – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 5.668 i contagi da Covid.19 emersi in Sicilia a fronte di 23.086 analisi condotte; l'incidenza si colloca al 24% mentre la regione è al quinto posto in Italia per numero di nuove infezioni.

Molto alto il numero degli attuali positivi al coronavirus nell'Isola (96.783), di cui 834 ricoverati in degenza ordinaria (+10) e 31 in terapia intensiva (-1). Non tutti i 15 decessi segnalati nel bollettino di oggi sono riconducibili alla data odierna, come precisato dalla Regione.

In Italia la situazione epidemiologica presenta 71.947 nuovi contagi da Covid (su 262.557 tamponi processati), 57 vittime e un tasso di positività del 27,4%.