Protezione Civile, allerta di livello 3 (rosso) per le ondate di calore per domani e mercoledì

Il termometro segnerà almeno 36 gradi

PALERMO, 4 luglio – La Protezione Civile regionale ha diffuso oggi il bollettino numero133 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 5 luglio e per le successive 24 ore.

Livello 3 (colore rosso) a Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previsto per domani, martedì 5 luglio, con una temperatura massima percepita di 36°C e dopodomani, mercoledì 6 luglio, con una temperatura massima percepita di 35°C.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo permane la previsione di una pericolosità alta (“attenzione”, colore rosso).