Grisì, al via uno sportello di sostegno psicologico mensile

Due professioniste saranno a disposizione il secondo venerdì del mese dalle 16,45 alle 18,45

MONREALE, 8 luglio – Uno spazio di ascolto e sostegno psicologico sarà disponibile a Grisì. Servirà a promuovere la tutela e il benessere dei cittadini e delle loro relazioni e sarà curato dalle psicologhe Vitalba Crimi, in qualità di psicologa e psicoterapeuta, affiancata da Maria Grazia Coppola, in qualità di psicologa.

Le professioniste offrono, a titolo gratuito , uno spazio di ascolto e sostegno ovvero uno spazio riservato, di accoglienza, di ascolto, privo di giudizio dove, sarà possibile confrontarsi e ricevere informazioni e supporto psicologico utili per affrontare situazioni di disagio psicologico individuale, di coppia o familiare.

Lo sportello di ascolto psicologico non è un percorso di psicoterapia, ma un percorso di sostegno finalizzato verso il benessere e la crescita personale; utile anche per sciogliere dubbi o perplessità sulla psicologia e lo scopo della terapia ma inteso sicuramente come valido strumento necessario per farci conoscere come professionisti senza l’impegno esclusivo di una psicoterapia.

Il servizio partirà venerdì 15 Luglio e sarà rivolto a tutti i cittadini di ogni fascia d’età (bambini, adulti, famiglie e anziani).

Sarà attivo una volta al mese(estendibile a due ove necessario) ogni secondo venerdi del mese dalle ore 16.45 alle ore 18.45 presso il piano superiore dei locali della scuola d'infanzia di Grisì.

“Ringraziamo il sindaco Arcidiacono – affermano le due professioniste – i consiglieri comunali Antonella Giuliano e Giulio Mannino e la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi per la disponibilità e il supporto alla realizzazione del progetto e per il sostegno a questa iniziativa che certamente sarà di sostegno e aiuto per tanti cittadini”.