Solo sei le attività registrate, Remunero è fermo al palo

D’Eliseo: “Stiamo spiegando loro i vantaggi del sistema di green economy

MONREALE, 12 luglio – Pensato per essere un circolo virtuoso: ai cittadini la card con il credito che equivale al 100 per cento della Tari e alle imprese, invece, la riduzione della base imponibile fino al 30% del fatturato. Ma a distanza di otto mesi dal suo avvio - novembre 2021 - Remunero resta fermo al palo.

Il modello di economia circolare multifunzionale, scelto dall'amministrazione comunale per incentivare la raccolta differenziata, probabilmente non convince i commercianti. Sul portale di Remunero sono sei le attività che si sono registrate.

Tra le motivazioni che trapelano sembrerebbe esserci un meccanismo che resta poco chiaro ma anche le difficoltà riscontrate, non da tutti, in fase di registrazione.

Di fatto la lista delle attività aderenti resta semivuota bloccando chi tra i contribuenti si è iscritto a Remunero nella speranza di poter spendere il rimborso. "I referenti di Remunero - spiega l'assessore Luigi D'Eliseo - stanno contattando i titolari delle attività per spiegare i vantaggi del sistema di green economy. Avevamo ricevuto delle richieste da parte di alcuni commercianti interessati ma anche dai supermercati. Abbiamo sollecitato una riunione operativa con Remunero per avviare l’iter del convenzionamento dei negozi".