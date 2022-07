Covid in Sicilia, lieve calo dei contagi: oggi nell'Isola sono 8.425

Frattanto, da oggi in Sicilia via alla quarta dose di vaccino per gli over 60 e i fragili over 12

PALERMO, 13 luglio – Sono 8.425 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 34.336 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno .Il giorno precedente i nuovi positivi erano 9.747. Il tasso di positività scende al 24,5%, il giorno precedente era al 29,5%.

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 135.091 con un aumento di 6.081 casi. I guariti sono 3.751 mentre si registrano 21 vittime che portano il totale dei decessi 11.344.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1033, 10 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 48, uno in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 2.089 casi, Catania 1.783, Messina 1.772, Siracusa 942, Trapani 745, Ragusa 690, Caltanissetta 475, Agrigento 1.011, Enna 346.

Frattanto, da oggi anche in Sicilia prende il via la somministrazione della quarta dose (second booster o secondo richiamo) di vaccino anti-Covid alle persone dai 60 anni in su e a quelle con elevata fragilità dai 12 anni in su, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla ricezione del booster (terza dose o primo richiamo) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (in questo caso fa data il test che ha accertato la positività).

È possibile prenotare la somministrazione, presso tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) sia attraverso quella della Regione Siciliana (https://www.siciliacoronavirus.it).



Inoltre, è possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18: è sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.