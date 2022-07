Stesso posto, stessa ora: topi abitudinari in via Benedetto D’Acquisto

A sollevare la questione, i residenti del posto. Identico problema al Carmine e in via Biagio Giordano

MONREALE, 14 luglio - “Eccoli qua, puntuali come ogni sera”: questo il contenuto pubblicato ieri da un residente per denunciare, attraverso pagine social locali, la presenza di topi, dalle consistenti dimensioni, lungo via Benedetto D’Acquisto dove, indisturbati, si manifestano diligentemente tra le superfici pedonali del belvedere.

Come con un orologio al polso e, senza alcun vestito da fare per “Cenerella”, i roditori, secondo i residenti, da qualche periodo, costituirebbero una vera e propria fonte di preoccupazione, in considerazione delle abitazioni distanti la larghezza della carreggiata, ubicate sul fronte opposto. Stessa situazione all’interno del quartiere Carmine.

Lì, gli interventi sulla pavimentazione stradale, avrebbero incrementato l’utenza dei sorci, obbligando gli abitanti dei piani inferiori a barricarsi dentro casa chiudendo persiane e tapparelle. Nell’ultimo periodo, numerose, infine, le segnalazioni pervenuteci da via Biagio Giordano e, nella fattispecie, dalla sottostante via Pio La Torre. A pochi passi dal complesso residenziale di edilizia sociale, infatti, sarebbero stati diversi gli avvistamenti di topi fare su e giù tra le due arterie: una condizione che non puó, di certo, essere trascurata dall’Amministrazione comunale.