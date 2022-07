Monreale, al via il bando per l’utilizzo delle palestre comunali

Le società sportive interessate possono presentare domanda entro il 30 luglio prossimo

MONREALE, 14 luglio – Il Comune di Monreale mette a disposizione gli impianti sportivi degli istituti scolastici del territorio per “favorire la crescita sociale, lo sviluppo fisico dei cittadini e di incrementare l’utilizzo delle strutture pubbliche sportive”.

Lo rende noto, attraverso un comunicato stampa, l’amministrazione comunale. Ad essere interessate sono le palestre degli istituti “Francesca Morvillo”, “Veneziano-Novelli”, “Guglielmo II” (frazione di Aquino), “Margherita di Navarra” (frazione di Pioppo), in orario extrascolastico.

Gli enti e le Associazioni sportive affiliate a federazioni o a società sportive riconosciute dal Coni che intendono ottenere l’uso di una palestra scolastica, dovranno presentare apposita domanda scritta, in carta libera, conforme al cosiddetto “Allegato “A” del regolamento comunale, indirizzata al Comune di Monreale e per conoscenza al dirigente scolastico della scuola interessata. L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Luglio prossimo. Maggiori dettagli sul sito del Comune di monreale www.comune.monreale.pa.it.