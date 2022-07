Il gruppo Trinacria Bedda si esibirà al festival internazionale del folklore a Montecatini Terme

La manifestazione è in programma dal 1 al 5 agosto

MONTECATINI TERME, 15 luglio – Prenderà parte al festival internazionale del Folklore di Montecatini Terme in Toscana che si svolgerà dal 1 al 5 agosto, il gruppo folkloristico Trinacria Bedda guidato da Patrizia Terzo.

Già apprezzato con le precedenti edizioni, il festival organizzato dalla Blu Diamond Event rappresenta una celebrazione tradizionale e culturale attraverso le arti popolari, la danza e la musica popolare e vedrà la partecipazione di altri 14 gruppi europei ed extraeuropei oltre ai gruppi locali. Al gruppo folkloristico sono arrivati i complimenti del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, che nei giorni scorsi ha accolto al comune la presidente dell’associazione Patrizia Terzo con la quale ha concordato alcune iniziative a favore della cultura e delle tradizioni siciliane da sempre apprezzate dai turisti e visitatori stranieri.

Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale, composto da 25 elementi, nasce nel 2014 e per l'unico gruppo monrealese sarà l’occasione per dimostrare quanto siano apprezzati i balli e l’abbigliamento tradizionale. Faranno da testimonial delle tradizioni isolane sfilando e poi esibendosi sul palco per rivalutare e divulgare le nostre tradizioni e confermare sempre di più la propria appartenenza al territorio siciliano.