Scavi in via della Repubblica dopo i lavori, Arcidiacono: ''Perdite d’acqua successive, ma riasfalteremo tutto''

Scavi in via della Repubblica dopo i lavori, Arcidiacono: ''Perdite d’acqua successive, ma riasfalteremo tutto''

Ben sei gli scavi effettuati: la rete idrica in quel tratto un vero e proprio colabrodo

MONREALE, 18 luglio – Hanno scatenato molte polemiche, alcune delle quali anche scomposte, gli scavi effettuati in questi giorni in via della Repubblica, proprio qualche giorno dopo la conclusione degli interventi di riqualificazione della sede stradale.

In pratica, da qualche giorno la strada era stata ripavimentata, assieme alla via Farnese, quando è stato necessario ri-effettuare degli scavi, per risolvere un problema di perdite idriche. Immediata, come detto in precedenza, si è scatenata una ridda di commenti, giunti alla nostra redazione, tutti sottolineanti un presunto sperpero di denaro pubblico, ma soprattutto una confusione organizzativa, che si sarebbe dovuto evitare.

Ieri, abbiamo chiesto cosa realmente fosse successo direttamente al sindaco di Monreale, per avere un quadro chiaro della situazione. “Qualche giorno dopo la conclusione dei lavori – ha detto a MonrealeNews Alberto Arcidiacono – abbiamo ricevuto delle chiamate che ci dicevano che non arrivava acqua ad alcuni cittadini. Per questo, allora, abbiamo dovuto intervenire, scavando, per individuare, con uno strumento apposito, la perdita d’acqua. Nel giro di pochissimo tempo, purtroppo, siamo arrivati a sei scavi, segno evidente che la conduttura idrica era rotta in più punti.

Purtroppo il guasto – dice ancora il primo cittadino –si è verificato subito dopo la conclusione dei lavori. Ovviamente non potevamo prevedere tutto questo. Non avrebbe potuto prevederlo nessuno.

Vorrei, però, tranquillizzare tutti – conclude Arcidiacono – dicendo che, alla conclusione dei lavori di ripristino della rete idrica, la strada sarà asfaltata meglio di prima ed i cittadini, al netto dei disagi patiti in questi giorni, potranno tornare a godere di una via della Repubblica in condizioni ottimali”.