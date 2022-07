Donne, turismo e vino, visita dell’associazione Donnattiva alle cantine Mandrarossa

L’azienda si trova in territorio di Menfi

MENFI, 20 luglio – Sabato scorso una delegazione dell’associazione Donnattiva ha visitato Mandrarossa Winery e il vigneto Menfishire. A fare da guida l’instancabile ospitality manager Giusy Gagliano, che con grande passione dirige l'attività a Menfi, in provincia di Agrigento.

Un patrimonio vitato che si estende per circa 500 ettari che vanno da una altitudine su 440 metri sul livello del mare fino alla spiaggia, attraversando una moltitudine di bellissime contrade. Mandrarossa è il marchio d’eccellenza delle Cantine Settesoli e raccoglie i vini prodotti dai migliori vigneti selezionati nella zona di Menfi. Tutta la gamma Mandrarossa racconta una storia nuova e significativa del vino siciliano.

Il percorso inizia con la storia della cooperativa Settesoli, presieduta da Giuseppe Bursi, che conta 2200 soci e 6000 ettari di vigneto.

Mandrarossa è un'azienda dove si lavora con controlli seri e capillari. I prodotti sono esportati all'estero in 43 Paesi. Cinque sono le diverse tipologie di suoli, che sulle colline cambiano da palmo a palmo, creando un incredibile arazzo di colori. Così ciascuna varietà di uva viene prodotta nel suo terreno ideale, conferendo al vino un profilo inconfondibile ed una qualità eccellente.

Meraviglioso e accogliente, il wine store ospita una mostra fotografica di luoghi siciliani poco conosciuti.

Il tour della cantina prosegue passando per la storia di Mandrarossa. La time line racconta del progetto studio nato nel 1979 e concretizzatosi dopo 20 anni. Alcune date cruciali sono quelle del 2004 quando nasce "Cartagho", icona di Mandrarossa, poi nel 2010 nasce il nuovo logo. Mentre, nel 2012 si inaugura la prima edizione del Vineyard Tour, l'evento di fine estate che diventerà l'appuntamento annuale con i winelovers Mandrarossa. Nel 2020, invece, Mandrarossa esce dai propri confini e dalle terre del Menfishire per esplorare due nuovi territori: l'Etna e Pantelleria.

La scommessa vincente è quella di promuovere il vino attraverso le bellezze del territorio e in questo Donnattiva intende fare squadra per creare uno scambio culturale tra le bellezze della città normanna e i territori di Menfi. A tal proposito nel corso della 14’ edizione del Premio Donnattiva che si è svolto il mese scorso a Palazzo Branciforte è stata premiata Roberta Urso, responsabile delle PR per Cantine Settesoli delegata regionale della associazione regionale delle Donne del Vino.