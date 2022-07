Trappole stradali, in via Regione Siciliana più di una buca da ripristinare

Gli ostacoli, determinati dalle recenti manutenzioni, sarebbero oggetto di potenziali sinistri

MONREALE, 21 luglio - Ciò che emerge da un’attenta perlustrazione, effettuata ai fini della cronaca su richiesta di diversi residenti, è un’evidente condizione di pericolo che l’arteria in questione, a seguito di un periodo di interventi alle reti idriche ed elettriche, sottopone ormai da mesi a chi la percorre.

Nonostante il ripristino della pavimentazione stradale relativa alle corsie oggetto di scavi, insistono diversi punti critici che, seppur ulteriormente rattoppati, presentano ancor oggi e in modo esplicito una certa precarietà. Si tratta di porzioni della pavimentazione lungo cui è possibile apprezzare dei veri e propri binari scarnati, capaci di contenere lo spessore delle gomme di un auto e quindi anche quelle di uno scooter.

Ulteriori tratti, come quello individuabile presso la curva a gomito che inscrive l’area del CRES, insidiano automobilisti con spanciamenti dell’asfalto, possibilmente causati dalle radici degli alberi attigui. Ma quel che desta particolare preoccupazione, è la presenza di una buca in prossimità della curva del civico 66, il cui dissesto, proseguendo in direzione San Martino delle Scale, obbligherebbe i conducenti ad invadere la corsia opposta col pericolo di impattare frontalmente con i mezzi provenienti dal senso opposto.