''Sere d’Estate'', presentato oggi il programma degli eventi a Monreale

Un ricco calendario di eventi si protrarrà fino a metà settembre

MONREALE, 21 luglio – È stato presentato stamattina nella Sala Rossa del municipio di Monreale il ricco cartellone di eventi ideato dal Comune per l’estate monrealese.

Dopo i due anni di pandemia, torna dunque la tradizionale kermesse estiva dedicata, quest’anno, al tema delle ''Sere d’Estate'' di cui sarà possibile fruire serenamente e in amenità restando a Monreale.

In programma ci saranno infatti spettacoli musicali e teatrali, sfilate di moda, il festival organistico, eventi dedicati allo “street food”, spettacoli di cabaret, cinema per bambini, Monreale Kids, serate danzanti, un gran gala’ operistico in Piazza Guglielmo, per la prima volta il “Buskers Festival” con musica e arte di strada per le vie della città’. Tra gli eventi più originali anche il “Canta Vip”, manifestazione canora che vedrà gareggiare personaggi inediti.

Gli eventi promossi dall’amministrazione comunale animeranno così le vie della città normanna fino al mese di settembre. L’obiettivo del sindaco Alberto Arcidiacono e della sua giunta è quello di coinvolgere tutte le fasce di età dai più piccoli fino ad un pubblico più maturo, fatto anche di turisti e visitatori che potranno assistere agli spettacoli organizzati nelle piazze di Monreale e nelle frazioni dove sono previsti anche eventi e concerti di artisti molto noti. A lavorare al cartellone sono stati gli assessori ai Beni culturali Letizia Sardisco e l’assessore al Turismo e Spettacolo Geppino Pupella, che hanno inserito nel cartellone un fitto programma di eventi con l’obiettivo di valorizzare anche il territorio e il suo patrimonio artistico.

''A queste manifestazioni - ha dichiarato il sindaco Arcidiacono - contiamo di aggiungerne tante altre che devono ancora essere articolate. Abbiamo cercato di accontentare i desideri di tutti. Da quest’anno sarà istituzionalizzato il 30 Agosto, ''Monreale Baskers'' con artisti che arriveranno da tutta l’Europa''.

''Abbiamo voluto definire un programma dinamico e allegro, includendo tuttte le attività commerciali per realizzare dei caffè concerto - ha aggiunto l’assessore Sardisco-. Per i bambini abbiamo realizzato una rassegna teatrale e proiezioni serali di film e catoni animati''.

''L’obiettivo - ha concluso l’assessore Pupella - è quello di tenere vive le frazioni e il territorio cercando di organizzare non solo due semplici serate, ma una serie di eventi includendo anche gruppi che faranno tributo a grandi artisti, manifestazioni musicali e di cabaret così da poter includere tutte le fasce d’età della comunità''.

Ecco il calendario dettagliato degli eventi:

LUGLIO

GIOVEDI 21

18:30 Spettacolo teatrale

In valigia di M. Barnabba

Villa Savoia

21:00 Festival Organistico

Ensemble Il Mosaico Armonico

Basilica Abbaziale San Martino delle Scale

VENERDI 22

21:30 Spettacolo Musicale

Sa Show live Animation con Sasa Taibi & Co

Piazza Semeria, San Martino delle Scale

SABATO 23

18:00 Grisì in Festa

Street Food Sagra

21:00 Festival Organistico

Recital d’Organo

Basilica Abbaziale San Martino delle Scale

21:00 Musica DJ

Dj set con Davide Casamento

Villa Savoia

22:00 Spettacolo di Cabaret

Cabaret con Ivan Fiore

Piazza Semeria, San Martino delle Scale

DOMENICA 24

11:00 Folklore Siciliano Sfilata Carretti

Per le vie di Pioppo

18:00 Grisì in Festa

Street Food Sagra

19:00 Processione di San Benedetto

San Martino delle Scale

21:00 Cinema per Bambini

Le Follie dell'Imperatore

Villa Savoia

22:00 Spettacolo Musicale

Dj Rocco Domingo con Mago Plip

ICS Margherita di Navarra, Pioppo

LUNEDI 25

21:00 Spettacolo di Cabaret

I Respinti

ICS Margherita di Navarra, Pioppo

MARTEDI 26

18:00 Processione di Santa Anna

Pioppo

23:00 Giochi Pirotecnici

Pioppo

MERCOLEDI 27

18:30 Spettacolo teatrale

Quel solito sabato - La compagnia in valigia

Villa Savoia

GIOVEDI 28

18:30 Monreale Kids - Spettacolo Teatrale

Scilla e Cariddi.

Compagnia Teatro degli Spiriti

Villa Savoia

SABATO 30

21:00 Spettacolo Musicale

Una Voce per Marcello

Piazza Guglielmo

21:00 Festival Organistico

Ensemble Claustrum Musicae

Basilica Abbaziale San Martino delle Scale

DOMENICA 31

21:00 Cinema per Bambini

Le 5 Leggende

Villa Savoia

AGOSTO

GIOVEDI 4

21:00 Concerto Musicale

Colpa di Alfredo I. Passarello Tributo a Vasco

Piazza Guglielmo

SABATO 6

21:00 Concerto Musicale

Ligabue Tribute

Piazza Guglielmo

DOMENICA 7

21:00 Festival Organistico

Duo De Musica

Basilica Abbaziale San Martino delle Scale

21:00 Cinema per Bambini

Le Follie dell'Imperatore

Villa Savoia

LUNEDI 8

21:00 Concerto Musicale Mediterranee

Tributo ai Pooh

Piazza Guglielmo

MERCOLEDI 10

21:00 Concerto Musicale

GATE 4 - 100 lire sul Vinile

Piazza Guglielmo

SABATO 13

21:00 Festival Organistico

Signum Magnum

Basilica Abbaziale S. delle Scale

MARTEDI 16

21:00 Concerto Musicale

Monnalizard Tributo a R. Gaetano

Piazza Guglielmo

21:00 Spettacolo di Cabaret

Cabaret di C. Kaneba e A. Cirrone

Grisì

22:00 Concerto Musicale

Tributo ai Negramaro

Grisì

MERCOLEDI 17

21:00 Concerto Musicale

Fausto Leali a Grisi’

Grisì

GIOVEDI 18

18:00 Processione

del SS Sacro Cuore di Gesù

Grisì

VENERDI 19

22:00 Serata danzante

Dj Rocco Domingo

Grisì

SABATO 20

21:00 Concerto Musicale

Tributo a P. Daniele

Piazza Guglielmo

GIOVEDI 25

18:00 Presentazione del libro

"Il Palazzo dei Pupi"

di Pippo di Vita

Villa Savoia

VENERDI 26

21:00 Spettacolo di Cabaret

Cabaret con Stefano Piazza

Piazza Guglielmo

SABATO 27

21:00 Musica Operistica

Gran Galà Operistico

Piazza Guglielmo

MARTEDI 30

18:00 Buskers Festival

Musica e arte di strada

Per le vie della Città

Primo festival con artisti di strada provenienti dall’Europa.

SETTEMBRE

SABATO 3

21:00 Concerto Musicale

Manutsa

Piazza Guglielmo

SABATO 10

NOTTE BIANCA

21:00 Concerto Matrioske

Piazza Guglielmo

19:00 Spettacolo dei Pupi

Largo Cutò

18:00 Sicilia Bedda

Per le vie della città

SABATO 10

18:00 Mostra personale di

Davide Iovino

Presentazione del libro ‘‘Il’’

Mondo dentro di C. Scialabba

Sala Novelli

DOMENICA 11

18:00 Processione della

Beata Vergine Maria

del Rosario

Villaciambra

VENERDI 16

21:00 Sfilata di Moda

Aspettando l’equinozio

Piazza Guglielmo